Apesar de socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão, morreu a caminho do hospital.

Um homem morreu este domingo durante uma prova de kart, em Vila Nova de Famalicão. De acordo com o Correio da Manhã, sofreu de doença súbita durante a prova de seis horas.



A prova foi suspensa durante algumas horas. "O episódio não derivou de qualquer acidente e a pessoa em causa foi prontamente assistida pelas forças de socorro presentes na prova, e de imediato conduzida ao Centro Hospitalar do Médio Ave de Famalicão", pode ler-se num comunicado da organização. "Apesar de todos os esforços médicos, o homem viria a falecer na sala de urgência do Hospital."