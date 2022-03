Grupo Ação Cooperativista denuncia atrasos 'grosseiros' do Instituto do Cinema e Audiovisual

Atraso dos prazos de avaliação de candidaturas e atraso nos pagamentos de prestações de projetos audiovisuais. São estas as reivindicações contra o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) que o grupo Ação Cooperativista diz querer ver resolvidas, seja por mão deste executivo ou do próximo.



Num comunicado intitulado "A Insustentável Lentidão do ICA", o grupo criado em 2020, que procura "unir os trabalhadores das artes e da cultura em Portugal", denunciou a situação que se tem verificado nos processos de decisão do ICA ao longo dos últimos dois anos, situação essa que se tem traduzido numa "profunda instabilidade" para os trabalhadores do setor.



"O arrastar por meses das avaliações das candidaturas, ultrapassando grosseiramente os prazos de toda a calendarização para a realização dos projetos, quer para a sua concretização quer para os pagamentos a profissionais, é uma situação que tem que ser definitivamente corrigida no ICA", lê-se no documento.