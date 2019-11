O Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, informou que hoje "não há aulas" em várias escolas devido à greve convocada pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP).

Num comunicado publicado nas redes sociais, o agrupamento informa "todos os pais e alunos que hoje, dia 20 de novembro de 2019, não haverá aulas por motivo de greve" e solicita que "durante os próximos dois dias os pais se mantenham atentos, não largando os filhos/educandos na escola, sem que se confirme o funcionamento".

O agrupamento informa ainda que "no centro escolar as atividades decorrem normalmente para pré-escolar, 1.º e 2.º anos" e indica irá atualizando a informação.

A greve do STOP já se prolonga há mais de um mês e meio por todo o país contra o amianto, a violência, a falta de funcionários e professores.

A representante do sindicato e professora em Macedo de Cavaleiros, Fernanda Vicente, avançou que entre os principais problemas sentidos a nível local está a falta de assistentes operacionais.

Segundo a dirigente, faltam assistentes operacionais e os que estão ao serviço têm idade avançada e não conseguem dar resposta a todas as necessidades.

O amianto não é uma preocupação neste agrupamento com mais de mil alunos, segundo ainda a docente que aponta, contudo, a necessidade de obras nas instalações que há muito anos não são intervencionadas.

A greve nacional do STOP começou no início de outubro e tem vindo a ser prolongada, com a última convocatória até sexta-feira, 22 de novembro.