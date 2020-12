Graça Freitas voltou às conferências de imprensa sobre a situação epidemiológica da pandemia do novo coronavírus, após ter sido infetada pelo mesmo.A diretora-geral da Saúde agradeceu a quem lhe desejou as melhoras e explicou ter sofrido de doença ligeira. "Cumpri à risca as normas da DGS, tive alta clínica ao vigésimo dia e não necessitei de fazer teste. Estou a trabalhar normalmente. Obrigada a quem me acompanhou e desejou melhoras."Freitas explicou que teve "muita sorte", "porque contraí a doença aqui na DGS onde estamos todos muito alerta". "Estávamos todos a cumprir as regras, tínhamos higienizado as mãos... O arejamento pode não ter sido o ideal. Numa sexta-feira ao fim do dia devo ter contraído doença. É muito importante que quem possa estar doente deve dar o alerta às pessoas com quem esteve. A nossa colaboradora não sabia que estava infetada, descobriu pela filha e deu rapidamente o alerta. Quando eu tive conhecimento que estava infetada, não tinha sintomas. Alguma fraqueza, um mau estar geral. Perante este alarme que ela me deu, eu decidi de imediato fazer o teste, fiz eu e o meu marido. A rapidez com que se atua é muito importante", relatou, dizendo que não transmitiu a doença a mais ninguém.É importante "estar atento aos sinais que podem ser pouco específicos, cansaço, tosse, rouquidão, estar atento, avisar com quem se esteve, separar circuitos dentro de casa". "Tive sintomas ligeiros, e fui acompanhada de forma exemplar pelo SNS. Quer a médica de medicina geral e familiar, quer o de saúde pública, todos os dias me acompanharam."Freitas tinha um oxímetro em casa e vigiou os níveis de oxigénio. "Tenho a dizer aos portugueses que fiquei muito feliz porque em simultâneo muitas pessoas que eu conhecia estavam doentes ou em isolamento e trocávamos mensagens", e as demais pessoas também eram acompanhadas diariamente.A diretora-geral de Saúde sentiu um cansaço e tosse, "ao nono dia", o que prolongou a sua ausência. Após a alta, ainda sente algum cansaço, "que não é igual todos os dias".