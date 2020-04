Graça Freitas apelou esta sexta-feira na conferência de imprensa sobre a situação do novo coronavírus aos portugueses para que não se perca "o capital que conseguimos" na luta contra a pandemia.A diretora-geral de Saúde considerou que se conseguiram duas coisas em Portugal: "Conseguimos ter uma curva da doença controlada, a subida rápida que podíamos ter tido não aconteceu, a curva mantém-se em níveis controlados, mas não são zero nem tendem para zero". A segunda é que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) conseguiu "responder" à pandemia, ao "detetar com testes, tratar adequadamente, de vigiar os contactos"."Se adoecermos hoje o nosso SNS tem capacidade de atender e de cuidar de nós. Isso acontece porque houve um movimento de prevenção de saúde pública que diminuiu a transmissão. Isso conseguiu-se com milhões de pessoas numa nova forma de estar na vida. Não podemos perder o capital que conseguimos. Quando retomarmos a nossa vida, temos que o fazer mantendo muitas das regras que aplicámos nestas semanas. Temos que conviver dentro dos nossos pequenos núcleos de amigos, familiares, com distanciamento social", aconselha Graça Freitas.Regressar à normalidade possível quer dizer "reforçar a higiene pessoal", respeitar "normas de etiqueta respiratória", numa "nova forma de viver fora do estado de emergência"."Se não as continuarmos a fazer, a curva vai subir porque o vírus continua a circular e o SNS vai ser submetido a uma grande pressão. Para que todos nós que residimos em Portugal tenhamos um grau de proteção da saúde adequado, com Covid ou outra doença, temos que manter o equilíbrio entre a pandemia e a resposta do SNS", avisou a diretora-geral de Saúde.Depois de reatar as relações sociais e o tecido económico, "todos nós vamos ter que contribuir com medidas de distanciamento, higiene das mãos, das superfícies, etiqueta respiratória ou uso de um método de barreira". "Depende muito de nós o equilíbrio vital para a saúde", frisou.Lacerda Sales, o secretário de Estado da Saúde, também sublinhou "a obrigação de nos protegermos" e de ser responsáveis no desconfinamento, que "será gradual para o esforço coletivo não ser em vão".