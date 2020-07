A diretora-Geral da Saúde insiste que utilização de máscaras é apenas obrigatória em ambientes fechados ou ambientes abertos onde exista maior risco de contágio.As declarações feitas por Graça Freitas durante a conferência desta quarta-feira surgem na sequência da Região Autónoma da Madeira ter imposto a utilização de máscara em todos os espaços públicos, incluindo na rua. Apesar de algumas regiões terem já imposto estas regras, Graça Freitas afirmou que até ao momento a evidência científica disponível não aponta no sentido de se alargar a utilização de máscara também ao exterior. Mas ressalvou ainda que até ao momento "nunca houve problemas" em mudar decisões tendo em conta os desenvolvimentos da pandemia. De lemrbar que inicialmente a DGS tinha alertado contra o uso de máscaras, revertendo posteriormente a decisão."Não nos podemos esquecer que as máscaras fazem parte de um pacote de proteção e a distância física também faz parte", lembrou Graça Freitas. "Utilizar a máscara não implica que deixemos de ter cuidado com a distância física. É um método de barreira que ajuda, como lavar as mãos e as superfícies."A diretora-Geral lembrou ainda que as regiões autónomas têm "autoridades de saúde próprias" e que ela é responsável pela situação em Portugal Continental.