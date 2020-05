Graça Freitas assinalou que é preciso manter os cuidados para impedir a propagação do novo coronavírus , com o alívio das medidas de confinamento. Quando se visitam pessoas, tal deve ser feito com "muita cautela". "Estamos a tentar fazer a nossa vida o mais normal possível, mas tem que haver respeito pelo distanciamento entre pessoas. As visitas têm que ter regras, um domicílio pode ter pessoas infetadas [que não o sabem] e outro não", lembrou a diretora-geral de Saúde.Por isso, é importante manter o distanciamento social, usar um método de proteção barreira (como a máscara) e fazer a higiene das mãos para não potenciar um aumento do número de casos. "É uma doença que se transmite quanto mais houver concentração, cuidado a ver os amigos e os parentes em casa porque podemos estar a fazer o cruzamento da infeção entre um ambiente que não tinha, e outro que tem", pediu Freitas. "Quem se quiser visitar, terá que o fazer com precaução."A maioria das infeções dá-se dentro de casa, apesar das regras e orientações que implicam o isolamento da pessoa. "Portugal tem mantido 80% ou mais dos utentes acompanhados em domicílio, é uma excelente prática, fazem a sua recuperação em casa", afirmou a diretora-geral da Saúde."O caso deve ser isolado do agregado familiar, mas também sabemos que é dificil manter isolamento ao longo de 14 dias. A coabitação é um momento de partilha por muitas regras que se tentem criar", reconheceu. "Existem as normas, as regras também, depois há o nosso comportamento e temos uns que inconscientemente acabamos por fazer."