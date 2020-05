Mais de 30% da atividade das cirurgias e consultas que ficaram por realizar devido à pandemia do novo coronavírus já foi remarcada, disse Marta Temido na conferência de imprensa deste domingo."No final da semana passada já havia mais de 30% de atividade remarcada, sem recursos adicionais, e o trabalho vai ser continuado nos próximos dias e semanas, tendo nós a confiança que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar a responder em época de não-Covid ou de menor incidência com o mesmo desempenho da pandemia", afirmou a ministra.As especialidades com maior espera da primeira consulta e cujos pedidos ainda esperam solução são dermatologia, ortopedia, neurologia e oftalmologia. Na cirurgia, ortopedia e oftalmologia são as duas especialidades mais afetadas.