O Ministério da Saúde vai reconhecer as competências acrescidas dos profissionais de enfermagem em funções no Serviço Nacional de Saúde, avança o jornal Expresso.



No início de janeiro, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já havia revelado um avanço nas negociações com o Governo, adiantando na altura que o executivo iria admitir a possibilidade de consagrar a categoria de enfermeiro especialista.



Dia 4 de Janeiro, a CNESE, comissão constituída pelo SEP e pelo Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, reuniu-se com o Governo para negociar a carreira de enfermagem. Em declarações à agência Lusa, no final da reunião, o presidente do SEP, José Carlos Martins, afirmou que a "questão mais relevante" da reunião foi que o Governo admitiu "a possibilidade da consagrar a categoria de enfermeiro especialista".