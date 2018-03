Ministério da Agricultura anunciou medidas que vão ao encontro do que havia sido proposto em 2006 mas que nunca foi cumprido.





O Governo continua a anunciar passos para prevenir a repetição das tragédias que se sucederam no Verão de 2017. Para além do início dos autuamentos aos que não tiverem feito a limpeza das matas a seu cargo, o Ministério da Agricultura vai lançar nesta quinta-feira um plano que prevê rasgar nas zonas mais sensíveis da floresta privada cerca de 2441 quilómetros de faixas limpas de árvores e matos destinadas a travar a propagação dos incêndios.



Este anúncio de criação de "faixas corta-fogo", avançado pelo Público, surge uma semana depois de ter sido anunciado, na semana passada, o avanço de medidas para a protecção da floresta gerida pelo Estado. Entre essas medidas estava a criação de "faixas de interrupção de combustível" ao longo de 837 quilómetros e a manutenção de 342 quilómetros de floresta pública. No entanto, agora, o Governo vai actuar em áreas privadas, principalmente situadas nas zonas Norte e Centro do país.



A concretizar-se o plano do Ministério da Agricultura, a floresta nacional vai passar a dispor de barreiras destinadas a travar o fogo ao longo de 3620 quilómetros. "Estamos a realizar o maior investimento de sempre para infra-estruturar a floresta portuguesa contra os incêndios de Verão", afirma Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas, citado pelo diário.



Estas medidas tentam iniciar um percurso que vá ao encontro do que estava previsto no plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDFCI) de 2006. Nesse ano foi definido o projecto para criar uma Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível com 11.622 quilómetros. Ao fim de 12 anos, quase nenhuma das medidas propostas no plano foi concretizada.



Com esta rede inicial agora apresentada, o Governo prevê a limpeza e manutenção de metade da extensão das faixas criadas (1.123 quilómetros) e acrescentar ainda mais 3.000 quilómetros, entre novas infra-estruturas na floresta pública ou gerida pelo Estado e na floresta detida pelos privados.



Está prevista a criação de faixas com uma largura não inferior a 125 metros, que deverão original compartimentos "que, preferencialmente, devem possuir entre 500 e 10 mil hectares". Do total da rede que será criada de novo, apenas 500 quilómetros terão esta configuração – uma estrada de seis metros, dez metros para cada lado completamente limpos e depois mais 50 metros com árvores, mas despidos de materiais combustíveis como os matos, informa o jornal Público.