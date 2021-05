Governo permite a venda de bolas de Berlim, mas proíbe jogar raquetes

Foi publicado esta terça-feira em Diário da República o diploma que fixa as regras e coimas definidas pelo Governo no que diz respeito à época balnear deste ano. De acordo com o documento, o incumprimento das regras definidas pelo diploma pode valer uma multa de 50 a 100 euros no caso dos banhistas e até 1.000 euros para concessionários.



Entre as obrigatoriedades dos banhistas estão a higienização das mãos, o distanciamento físico e a utilização de máscaras até a chegada ao areal. Já as empresas concessionárias devem manter as regras de comportamento definidas bem visíveis, bem como garantir a possibilidade de cumprir a higienização e limpeza dos equipamentos e instalações.



O decreto-lei prevê os seguintes deveres para os que se deslocarem até às praias: