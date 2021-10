Orçamento do Estado em debate no Parlamento. É o "Dia D" do Governo de Costa

Orçamento pode passar sem ser votado

O Diário de Notícias escreveu esta terça-feira de uma possibilidade de "baixa à comissão sem votação" que permitiria à proposta de lei do Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022) sobreviver mesmo com o anúncio do sentido de voto contra de BE, PCP e PEV.



Para isso, é necessário que um partido apresente um requerimento fazendo esse pedido, no caso com autorização do Governo. Com maioria simples do requerimento, o chumbo imediato da votação na generalidade é evitado.



O próprio António Costa trouxe esta possibilidade ao debate desta terça-feira no parlamento, pedindo que o OE passe para lá da fase da generalidade. "A condição fundamental é que o Orçamento amanhã seja viabilizado para poder passar à especialidade", disse.