O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, agradeceu esta segunda-feira aos bastonários das Ordens dos Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos e aos seus bastonários "pelo contributo na defesa da saúde dos portugueses", dando destaque à campanha nacional de vacinação contra a gripe, que se iniciou esta segunda-feira – pela primeira vez em setembro.

A primeira fase é destinada a profissionais de saúde, utentes de lares de idosos e grávidas, com a segunda – que começa a 19 de outubro – a destinar-se a doentes crónicos.

Na conferência de imprensa de atualização dos dados sobre a covid-19, Lacerda Sales apontou que a pandemia da Covid-19 "ensinou muito sobre união", referindo que Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos "uniram-se ao Ministério da Saúde no desenvolvimento e suporte financeiro de uma campanha de comunicação para que ninguém que está nestes grupos fique por vacinar este ano".

Até ao final do ano são esperados 2 milhões de doses da vacina da gripe, que serão distribuídas por fases e das quais 10% são destinadas a pessoas com mais de 75 anos.

Existem 51 surtos em lares e 12 em escolas

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, sublinhou que os surtos atualmente ativos nos hospitais do País são, sobretudo, entre profissionais de saúde. Relativamente aos surtos em instituições de saúde, os mesmos estão distribuídos da seguinte forma: oito doentes na instituição Senhora dos Azeites, em Guimarães, quatro casos em Paredes, 85 casos numa clínica na Póvoa de Varzim, que regista também um óbito, surtos em Vila Nova da Galé com sete casos confirmados, dez casos no Hospital Sousa Martins, oito no Hospital de Leiria, dois no Hospital Garcia da Orta, 14 casos numa clínica de psiquiatria no Lumiar, na clínica São João de Ávila e no Hospital Egas Moniz.

Há atualmente 51 surtos ativos nas estruturas residenciais para idosos: dez na região norte, dois no centro, 33 na região LVT, três no Alentejo e três no Algarve. No que toca às escolas, Graça Freitas avançou que existem atualmente 12 surtos ativos, com cinco casos no norte, um no centro e seis em Lisboa e Vale do Tejo. Neste caso, estão confirmados 78 casos positivos.

Sobre a eventual segunda vaga da pandemia, António Lacerda Sales referiu que a população "tem que preparar o pior e esperar o melhor".