Epidemia da Covid-19 em Portugal arrancou com vírus vindo de Itália

A pandemia da Covid-19 entrou em Portugal através de uma variante genética específica, que teve origem na região da Lombardia, na Itália, e que chegou às regiões Norte e Centro no dia 20 de fevereiro, duas semanas antes do primeiro caso ser confirmado, e não conseguiu ser identificada durante 10 dias.

Estas são as primeiras revelações de um estudo em fase de conclusão, anunciado esta segunda-feira na conferência de imprensa de atualização de dados da Covid-19 por João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Os primeiros casos de covid-19 foram reportados no dia 02 de março, um associado ao Hospital de Santo António e outro ao Hospital de São João, no Porto, mas não estão ligados à "D839Y" a variante do SARS-CoV-2 identificada no dia 20 de fevereiro.

"Portanto, isto começou muito antes, não temos dúvidas", disse o investigador do INSA. O exemplo mais notório da sua disseminação foi o surto no concelho de Ovar, onde a implementação de uma cerca sanitária terá evitado a sua propagação a outras zonas do país.

De acordo com o mesmo, esta estirpe específica da Covid-19 originou cadeias de transmissão que foram crescendo, originando 3.800 casos – cerca de 1 em cada 4 casos até à primeira semana de abril aconteceram devido a esta estirpe em questão.



"Durante a fase exponencial da pandemia em Portugal, que basicamente foi em março e nos primeiros dias de abril, ela [a variante] chegou a corresponder a 33% dos casos em determinados dias, 3% de todos os casos tinham esta mutação, e em dados cumulativos, nós calculamos que em 09 ou 10 de abril, esta mutação estivesse presente em cerca de 4.000 pessoas com covid-19", salientou.

A variante do vírus foi depois minimizada devido às restrições impostas nos meses de março e abril, que impediram a "disseminação massiva" do vírus, sendo raros os casos desta estirpe específica no sul do país. A variante genética acabou por ser identificada em 11 distritos diferentes.

Os resultados deste estudo retrospetivo sobre o início da epidemia em Portugal deverão ser conhecidos dentro de duas a três semanas, e servem, referiu João Paulo Gomes, para nos "prepararmos para um futuro próximo ou longíquo" e para perceber "até que ponto as medidas impostos foram feitas atempadamente ou não".

O estudo, financiado no âmbito da primeira edição do programa de apoio Research4Covid, conta com a participação de mais de 60 hospitais/laboratórios de todo o país.





(Artigo referia inicialmente que a variante do vírus tinha originado 3.200 casos)