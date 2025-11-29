Sábado – Pense por si

Portugal

GNR e PSP que ajudaram esquema ilegal de imigração saem em liberdade

Diogo Barreto
Diogo Barreto 19:08
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Apenas três suspeitos ficam em prisão preventiva. PSP e GNR saem em liberdade

Três dos 17 detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo no âmbito da operação "Safra Justa" ficaram hoje em prisão preventiva, tendo um militar da GNR e o polícia da PSP ficado em liberdade.

Apenas três suspeitos ficaram em prisão preventiva
Apenas três suspeitos ficaram em prisão preventiva Pedro Catarino

Dos 17 detidos na terça-feira passada pela Polícia Judiciária, 10 deles, nove dos quais militares da GNR, tinham sido libertados na quinta-feira à noite pelo tribunal, e os restantes sete ouviram hoje as medidas de coação.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Imigração Prisão Polícia Guarda Nacional Republicana Polícia de Segurança Pública Alentejo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

GNR e PSP que ajudaram esquema ilegal de imigração saem em liberdade