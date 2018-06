GNR apreende mais de 500 artigos falsificados à venda nas redes sociais

O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou hoje que apreendeu mais de 500 peças de roupa e calçado desportivo que estavam à venda nas redes sociais, através do Posto Territorial de Penafiel.Os artigos contrafeitos estavam à venda na Internet, com preços muito apelativos e foram detetados por um militar. A investigação levou a GNR a uma localidade de Perozelo, concelho de Penafiel, onde foram apreendidos 400 pares de sapatos desportivos e 150 peças de roupa contrafeitas de marcas conhecidas, num valor aproximado de 20 mil euros.O proprietário do estabelecimento comercial, um homem de 37 anos de idade, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.