Vai começar uma nova edição do Global Teacher Prize (GTP), uma iniciativa que pretende celebrar e reconhecer o papel dos professores no desenvolvimento dos alunos e da integração das aprendizagens na sociedade em que se inserem. O prémio, considerado como um "Nobel da Educação", tem como fim ajudar a divulgar novas metodologias e de ensino e projetos que ajudem a melhorar a aprendizagem dos alunos.O projecto internacional, promovido pela Fundação Varkey, marca presença direta em Portugal pelo 3º ano consecutivo. O projeto foi implementado em Portugal por Afonso Mendonça Reis, que desempenha o papel de júri no concurso.O Global Teacher Prize tem um prémio no valor de 30 mil euros a serem entregues ao professor que apresentar aquele que for considerado o melhor projeto educativo em Portugal daquele ano. Podem candidatar-se ao prémio todos os professores que leccionem aulas entre o pré-escolar e o 12º ano de escolaridade. As candidaturas abrem esta terça-feira, 14 de janeiro, e encerram a 4 de março de 2020 e podem ser submetidas no site oficial do projeto . O vencedor será conhecido em maio deste ano."O júri nacional é composto por um leque abrangente de profissionais e especialistas de diversas áreas, que pretende representar os diversos quadrantes e comunidades ligadas à Educação em Portugal, nomeadamente, o Presidente Honorário do Júri, Álvaro Laborinho Lúcio, o Presidente do Júri, Afonso Mendonça Reis, em representação da organização do Global Teacher Prize Portugal (GTPP), Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa, Sara Rodi, em representação dos pais, João Brites, em representação dos alunos", refere o comunicado.O Global Teacher Prize funciona em simultâneo com a campanha "Obrigado, Professor", onde os prórpios alunos reconhecem o papel dos professores que os ajudam nas salas de aula portuguesas.