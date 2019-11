Carlos Costa Pina, secretário de Estado do Tesouro no Governo de José Sócrates, é administrador-executivo da Galp desde 2012. Em 2008 aprovou as reavaliações das redes de gás natural da Galp, um processo que esteve na origem de uma batalha judicial que se arrasta desde 2010 nos tribunais, avança o jornal Público Em causa está a contestação por parte das distribuidoras regionais de gás do grupo Galp das tarifas que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tem vindo a aprovar desde 2010. As empresas queixam-se de não estarem a receber o que está previsto nos contratos de concessão assinados pela entidade tutelada por Manuel Pinho em 2008.Costa Pina fez parte do executivo socialista desde 2005 e manteve-se até 2011, quando o PS perdeu o Governo para a coligação entre PSD e CDS. Depois da experiência como governante foi contratado para administrador-executivo da petrolífera.O julgamento do processo ainda não tem data marcada.