O município de Fornos de Algodres conseguiu um financiamento do Programa Operacional Regional do Centro para "requalificar e valorizar" os "arranjos exteriores" da Serra da Esgalhada, três anos depois de vender terrenos à Terras Serranas onde esta empresa construiu um hotel. O custo da intervenção era de 121 mil euros e incluía a aquisição e montagem de um posto de transformação (56 mil euros) que serviria uma rede de iluminação e equipamentos públicos. No final só apareceu um posto de transformações, ao serviço do hotel, avança o jornal Público