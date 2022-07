Funchal: de vereador a projetista foi um saltinho

Como responsável pelo Urbanismo, interveio (não se lembra quando foi a última vez) no projeto do Dubai Madeira, um empreendimento de 300 milhões. Seis meses depois Bruno Martins surgiu como arquiteto da obra.

Bruno Martins é arquiteto e até outubro último foi vereador na Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro do Urbanismo. Eleito como independente, esteve quatro anos na autarquia na coligação Confiança, liderada por Paulo Cafôfo (até 2019) e pelo PS. Já não foi candidato nas últimas autárquicas e regressou à sua vida civil: é arquiteto. No início deste mês a Varino, a sociedade que junta duas das maiores construtoras da Madeira, apresentaram finalmente o projeto Dubai Madeira, apontado como o maior investimento privado de sempre na região e que vai construir 400 apartamentos de luxo no Funchal.