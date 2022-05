Freguesia “incrédula” com aprovação de proposta para cortar trânsito na Avenida da Liberdade

O vereador do Livre propôs a eliminação do trânsito na Avenida da Liberdade aos feriados e domingos e a medida foi aprovada. “Esta proposta é feita, por quem não conhece nada da cidade para onde foi eleito”, diz a Freguesia de Santo António, onde se situa a principal artéria de Lisboa.

A Freguesia de Santo António, onde fica a Avenida da Liberdade, disse estar "estupefacta e incrédula" com a proposta do vereador do Livre na Câmara Municipal de Lisboa, que sugere a eliminação do trânsito automóvel na Avenida aos domingos e feriados. A proposta foi aprovada ontem em reunião privada da Câmara e contou com a oposição do atual presidente, Carlos Moedas.