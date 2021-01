Era esperada para hoje a entrega das 8.400 doses da vacina da Moderna. Contudo, revelou Francisco Ramos, as condições metereológicas em Espanha poderão atrasar o transporte por terra desde o país vizinho até Portugal.Mas, segundo o responsável pelo plano de vacinação para a Covid-19, as vacinas chegarão ainda esta semana.Na apresentação aos peritos e responsáveis políticos (incluindo candidatos presidenciais) no Infarmed na manhã desta terça-feira, 12, Francisco Ramos deixou ainda outras notas sobre os "passos decisivos" que se avizinham. Um deles é a esperada aprovação da vacina produzida pela farmacêutica Astra Zeneca que "ontem entregou o dossiê à Agência Europeia do Medicamento"."Se esse cenário se confirmar, teremos em fevereiro e março mais 1,4 milhões de doses de vacina para administrar, o que significa que poderemos acelerar o processo", disse. Contudo, "dificilmente conseguiremos ultrapassar neste primeiro trimestre a primeira fase" de vacinação prevista. Um dos motivos, explicou Ramos, é que "as compras adicionais anunciadas pela União Europeia só serão concretizadas em termos de entrega no 2.º trimestre do ano."A previsão é que "até final de fevereiro" se consiga vacinar todos os residentes em lares, Unidades de Cuidados Continuados. Só não se cumprirá esta meta nos locais onde ocorrerem surtos porque a política é não vacinar aí, sublinhou o responsável.A nível nacional, estão a ser preparados para este 2.º trimestre centros de vacinação que nos permite aumentar a capacidade e fluidez [da administração] das vacinas", revelou ainda Francisco Ramos.Até dia 11 de janeiro, e desde 27 de dezembro, Portugal tinha recebido 160 mil doses de vacinas, todas ainda da Pfizer. Dessas, 67.160 foram distribuídas e as restantes estão reservadas para a segunda toma. "Foi possível começar a vacinação de 74.099 pessoas", mas não se pode ainda dizer que há pessoas vacinadas, esclareceu Francisco Ramis. "Pessoas vacinadas temos zero, teremos na próxima semana quando se iniciar a segunda inoculação", concluiu.Se a média de doses administradas por frasco esteve até agora entre as 5,39 e as 5,6, o planeamento nas próximas semanas é já para 6 doses por frasco, tal como foi recomendado pelo regulador norte-americano (a FDA), o europeu (a EMA) e já recomendado pela autoridade do medicamento português, o Infarmed.Francisco Ramos revelou igualmente que está desde o início desta semana (e com final previsto para dia 22) a ser recolhida a informação sobre os profissionais do setor privado e social a serem vacinados. Estes dados estão a ser recolhidos com o auxílio das Misericórdias e das Ordens profissionais (dentistas, enfermeiros, médicos, farmecêuticos).Aqueles que não forem identificados por esta via, poderão inscrever-se no Portal do SNS a partir do final de janeiro.Quanto às pessoas com mais de 50 anos e comorbilidades, haverá a possibilidade de se avançar com uma prescrição médica eletrónica até ao final de janeiro, de modo a evitar a ida aos centros de saúde.