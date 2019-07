Ricardo Fernandes, o responsável da Foxtrot Aventura que assinou os contratos polémicos com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANEPC) , garante àque nos cadernos de encargos referentes aos contratos do kit de autoproteção e das golas que forneceu não havia referência a material de proteção. Estes documentos deveriam estar disponíveis no portal Base da contratação pública, onde se encontra divulgado o contrato, mas tal não se verifica.Confrontado com o assunto de um dos contratos - kit de autoproteção - Fernandes diz que o mesmo continha "um rádio, um apito, um kit de primeiros-socorros e uma lanterna" – "tudo encomendado a empresas nacionais" e segundo o caderno de encargos.As golas que foram entregues pela ANPC no âmbito das iniciativas Aldeias Seguras e Pessoas Seguras – como surge em ambos os contratos públicos – revelaram-se inflamáveis . Sobre as golas, Ricardo Fernandes diz não serem destinadas ao uso em combate de incêndios.

A Proteção Civil indicou que os materiais distribuídos não são de combate a incêndios nem de proteção individual. Contudo, a 2.ª Comandante nacional Patrícia Gaspar disse mais tarde que poderiam ser usadas em casos de fugas rápidas.

No guia de apoio à implementação dos programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras", o 'site' da ANEPC refere um "kit de abrigo", constituído por reserva de água engarrafada, alimentos não perecíveis, estojo de primeiros socorros, um rádio, lanterna, itens de higiene, artigos especiais para lactentes/idosos/pessoas com deficiência, máscaras com filtros de partículas, água e alimentos para animais de companhia, e um apito ou outro equipamento para sinalização, indica a Lusa.Questionado sobre uma empresa do seu campo de atividade (turismo) ter celebrado um contrato com a Proteção Civil, Ricardo Fernandes adianta que a sua empresa é mais direcionada ao turismo de natureza, mas não só: "Esta foi a primeira venda deste género e desta quantidade. Única e exclusiva", conta àA Foxtrot Aventura teve conhecimento do anúncio na Internet, e Ricardo Fernandes nega qualquer influência de Isilda Silva, autarca do PS e sua mulher, na obtenção do contrato . Questionado sobre como tinha sido conseguido o contrato cerca de seis meses depois de a empresa ser constituída, sustenta trabalhar em turismo de aventura há 23 anos: "Até aí [dezembro de 2017] era em nome individual. Fomos aconselhados pelo contabilista para criar uma empresa."Sobre o contrato com a Proteção Civil, pensou "que poderiam surgir dividendos maiores", mas continua aberto à possibilidade de contratos públicos. "Tive que comprar todo o material, preparar, encaixotar… O pagamento cobriu a despesa, mas são inúmeras dores de cabeça, obrigações. Quando pomos tudo na balança, não compensa."Os contratos públicos dos kits de autoproteção e das golas inflamáveis com a ANPC significaram 89% da receita da Foxtrot Aventura em 2018. Durante o ano de 2018, a Foxtrot Aventura fez €299.067,98 em vendas e prestação de serviços (sem impostos), indica o site Informa DB. No mesmo ano, a empresa de animação turística fez €267,2 mil com dois contratos públicos, celebrados com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).Sem os contratos públicos, sobram €37.867,98 que, divididos pelos 12 meses do ano, representam uma receita de €2.656 mensais. "Este é um negócio que sofre muito com a sazonalidade. Não podemos pensar nos lucros mensais; temos meses de zero, e depois o verão", explica Ricardo Fernandes, lamentando ainda as condições meteorológicas que se fazem sentir.enviou várias questões à Autoridade Nacional de Proteção Civil e aguarda resposta.