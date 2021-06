Portugal administrou 218 mil vacinas em 24 horas

Entre a meia-noite e as 23h59 desta quarta-feira foram administradas 218.727 doses de vacinas contra a covid-19 em Portugal.



Destas vacinas administradas, a grande maioria (121.176) foram primeiras doses. Foram também administradas 97.551 segundas doeses, de acordo com os dados divulgados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).



No total, foram administradas 8.290.037 doses de vacinas desde o início da vacinação em Portugal. Já mais de 5,2 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose e 3 milhões de portugueses já têm a vacinação completa. Isto equivale a que 52% da população tenha recebido a primeira dose e 32% tem a segunda, de acordo com o relatório de vacinação desta terça-feira.