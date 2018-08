Fogo em Freixo de Espada à Cinta combatido por 95 operacionais e 4 meios aéreos

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira em Freixo de Espada à Cinta está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

"O incêndio tem uma frente activa que está a dirigir-se para Matim Tirado, no concelho vizinho de Torre de Moncorvo. Há vários focos de incêndio dispersos. No terreno temos três máquinas de rasto a trabalhar para tentar segurar o incêndio", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, Noel Afonso.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 00h45.