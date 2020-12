Ferido grave após desabamento de prédio em Lisboa morreu esta segunda-feira

A explosão e incêndio no centro de Lisboa, que terá sido causado por uma fuga de gás, levou ao desabamento de um prédio de quatro andares na rua de Santa Marta.



De acordo com fonte do município à Lusa, os sete moradores desalojados após a explosão não pediram ajuda para encontrarem habitação, com todos a terem utilizado "meios próprios".



De acordo com a autarquia, os moradores não manifestaram junto da Câmara de Lisboa a necessidade de lhes serem providenciados meios alternativos de habitação.

"Os moradores disseram que tinham alternativa pelos seus próprios meios", acrescentou a fonte.