Abaixo-assinado dirigido à Autoridade Nacional do Medicamento pede intervenção urgente.

A falta de remédios nas farmácias, que está a colocar em risco a saúde dos doentes, levou a que as farmácias de todo o País participassem num abaixo-assinado dirigido à Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).



As farmácias pedem que o Infarmed "reforce e adote todas as medidas que ponham termo à situação atual de degradação do sistema de distribuição e à generalizada escassez de medicamentos que se observa nas farmácias em Portugal", revela um documento a que o Correio da Manhã teve acesso.



