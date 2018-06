Os jornais britânicos e australianos dão conta do desconforto das família de Michael Kearns e Louise Benson, o casal que morreu na última terça-feira, 12 de junho, ao cair de uma falésia na Ericeira. A tese oficial é a de que o casal – ele australiano e ela britânica – terá caído durante a madrugada por acidente, provavelmente quando estariam a fazer uma ‘selfie’.

Mas o jornal Daily Mail avança que existe uma testemunha, uma mulher que estaria a passear o cão por volta das 4h00, que diz ter ouvido gritos e um estrondo que lhe pareceu um tiro. As famílias das vítimas pedem assim que seja aberto uma investigação.

O CM sabe que a PJ esteve no local onde corpos foram encontrados e que foi descartada a hipótese de crime. As autoridades crêem que terá acontecido um de dois cenários – uma selfie que correu mal ou um telemóvel em queda que levou o casal a tentar apanhá-lo, precipitando a morte de ambos.

Michael e Louise eram namorados e estavam de férias em Portugal. Segundo o Daily Mail, chegaram à Ericeira à 15h00 de terça-feira e reservaram um quarto num hostel local.

Terão jantado na vila e continuaram por lá a beber nos bares, até de madrugada. O dono de um dos bares diz que os viu até por volta das 4h00 de terça-feira.

A tese de terem tentado tirar uma selfie traz dúvidas porque, na madrugada da queda, estaria uma noite muito escura e com chuva miudinha, o que não seria o cenário provável para esse tipo de fotografias.

O pai de Michael disse ao jornal australiano Herald Sun que o filho era "um diamante bruto com um coração de ouro e descreve a namorada, a britânica Louise, como "uma bonita rapariga com uma alma linda". Bill Kearns diz que gostaria de ter uma explicação cabal da morte do filho e pede que seja aberta uma investigação.

Os corpos de Michael e Louise foram encontrados por pescadores na manhã de terça-feira. Apresentavam lesões expostas e várias partes do corpo destacadas, num cenário de horror que demonstra a violência da queda.