Face Oculta: 'Justiça lenta não sabe a justiça, sabe a vingança, a justiça requentada'

Sete anos depois da sentença de primeira instância do Processo Face Oculta, Manuel Godinho apresentou-se para cumprir a pena de prisão de 12 anos a que foi condenado. O ex-diretor da Polícia Judiciária de Aveiro e principal responsável pela investigação ao processo Face Oculta, Teófilo Santiago, considera que uma justiça tão lenta "não é bem justiça. É uma vingança, ou uma justiça requentada".

Questionado sobre como se sente por ver o último arguido do processo Face Oculta a entregar-se para cumprir a pena de cadeia, refere que não sente qualquer diferença. "Isso é passado. É a justiça a funcionar. A pessoa entrar agora ou antes, para mim, não acrescenta nada. O meu interesse no caso termina depois da decisão de primeira instância do tribunal", confessa o inspetor que tinha o único crachá de ouro da PJ quando se reformou, em declarações à SÁBADO. O crachá é atribuído a quem se destaca por altos e relevantes serviços prestados à PJ e contribuído para o seu prestígio, e cuja carreira se caracterize "pela devoção constante aos princípios e objetivos da instituição". O crachá de ouro é dado a quem tenha uma carreira de 25 anos, no mínimo, na PJ.



Recusando-se a comentar casos particulares, lamenta que a justiça portuguesa seja tão lenta nos seus trâmites. "A partir do momento em que há uma decisão, o meu interesse enquanto investigador termina, mas não gosto de uma justiça tão lenta. É que uma justiça lenta não sabe a justiça, sabe a vingança, sabe, no máximo, a justiça requentada, o que não me agrada", confessa o ex-diretor da PJ de Aveiro que liderou as investigações tanto do Apito Dourado como Face Oculta.