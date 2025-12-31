Explosão provoca incêndio em prédio em Lisboa. Dois andares ficaram destruídos

Não há registo de feridos. A origem da explosão está por apurar.

Um incêndio está a deflagrar num prédio na rua Alexandre O'Neill, perto da Universidade Lusíada, em Lisboa, esta quarta-feira, depois de ter ocorrido uma explosão. Dois andares foram destruídos pelas chamas.

A carregar o vídeo ... Incêndio deflagra em apartamento em Lisboa. Terá ocorrido uma explosão

Segundo apurou o CM, deu-se uma forte explosão por volta das 7h30, cuja origem ainda é desconhecida. No momento da explosão, não estaria ninguém nos apartamentos em causa, pois o prédio será habitado por estudantes deslocados que regressaram a casa na época das festas.

No local estão 56 operacionais, apoiados por 15 viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP.

Em atualização.