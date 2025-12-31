Sábado – Pense por si

Portugal

Explosão provoca incêndio em prédio em Lisboa. Dois andares ficaram destruídos

CM 10:59
As mais lidas

Não há registo de feridos. A origem da explosão está por apurar.

Um incêndio está a deflagrar num prédio na rua Alexandre O'Neill, perto da Universidade Lusíada, em Lisboa, esta quarta-feira, depois de ter ocorrido uma explosão. Dois andares foram destruídos pelas chamas.

A carregar o vídeo ...
Incêndio deflagra em apartamento em Lisboa. Terá ocorrido uma explosão

Segundo apurou o CM, deu-se uma forte explosão por volta das 7h30, cuja origem ainda é desconhecida. No momento da explosão, não estaria ninguém nos apartamentos em causa, pois o prédio será habitado por estudantes deslocados que regressaram a casa na época das festas.

Não há registo de feridos.

No local estão 56 operacionais, apoiados por 15 viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP.

Em atualização.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Paulo Lona
Paulo Lona

Prioridade adiada: a Justiça à entrada de 2026

Maioria dos problemas que afetam o sistema judicial português transita, praticamente inalterada, de um ano para o outro. Falta de magistrados do Ministério Público e de oficiais de justiça continua a ser uma preocupação central. A esta escassez humana soma‑se a insuficiência de meios materiais e tecnológicos.

Menu shortcuts

Explosão provoca incêndio em prédio em Lisboa. Dois andares ficaram destruídos