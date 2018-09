O Tribunal de Aveiro começou hoje a julgar um explicador, de 44 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de seis meninas, com nove e dez anos.

O Tribunal de Aveiro começou hoje a julgar um explicador, de 44 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de seis meninas, com nove e dez anos.



O julgamento está a decorrer à porta fechada, com exclusão de publicidade, por se tratar de um processo relacionado com crimes sexuais sobre menores.



Fonte ligada ao processo disse à Lusa que, durante a manhã, o colectivo de juízes ouviu o suspeito, que negou os crimes de que está acusado, e as declarações para memória futura das alegadas vítimas.



O julgamento prossegue da parte da tarde, estando já marcada uma nova sessão para o dia 4 de Outubro.



O arguido é um cidadão estrangeiro radicado com a família em Portugal há vários anos, que trabalhava num centro de explicações, situado no concelho de Estarreja.



O caso foi denunciado à PJ pelos pais das crianças.



O alegado abusador, que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Abril de 2016, está acusado de seis crimes de abuso sexual de crianças.



Na altura da detenção, a PJ disse que os indícios recolhidos pelos investigadores indicavam que a conduta delituosa "perdurava desde há cerca de três anos".



O detido, que se encontra em liberdade, está proibido de contactar com as vítimas e de frequentar o centro de explicações onde trabalhava.