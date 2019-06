Há uma década que o eucalipto é a espécie na floresta portuguesa e continua a ganhar terreno ao sobreiro e ao pinheiro-bravo, escreve o Público. A sua posição está cada vez mais consolidada, ocupando um quarto da floresta nacional, enquanto o pinheiro-bravo já perdeu pelo menos 10,5% da sua área em dez anos. Os dados são do Inventário Florestal Nacional (INF).

Em 2005, o eucalipto já ocupava 786 mil hectares do território português (24% da área florestal total). Em 2015, o número aumentou para 844 mil hectares . "Os dados recolhidos revelam um incremento sistemático da área ocupada ao longo dos últimos 50 anos", escreve o Ministério da Agricultura sobre o novo relatório INF.

Enquanto a área do eucalipto cresce, a zona do pinheiro-bravo passou de 798 mil hectares para 714 mil, o que representa uma diminuição de 10,5% entre 2005 e 2015. Já no sobreiro, a redução foi mais ligeira: passou de 731 mil hectares para 720 mil, um decréscimo de menos de 1,5%. Estas duas espécies ocupam dois terços da floresta nacional.

Para o professor da Universidade de Trás-os-Montes e especialista em fogos florestais, Paulo Fernandes, este aumento do eucalipto "não é nada surpreendente". Na verdade, "abrandou" e já "não cresce como nos anos 1990".

O decréscimo do pinheiro-bravo também é explicado pela espécie ter sido vítima de grandes fogos e "o risco percecionado em relação [ao investimento] é muito grande", informa João Soares, que já esteve à frente da Secretaria de Estado das Florestas Portuguesas e da Portucel (a atual Navigator Company).





A culpa dos fogos não é do eucalipto O ambientalista Domingos Patacho visitou Monchique a 9 de Gosto, ao sétimo (e último) dia de incêndio naquela serra algarvia. Ali arderam pelo menos 27 mil hectares de eucaliptos, sobreiros, medronheiros, matos. O coordenador da Quercus para as florestas estimava à SÁBADO na manhã seguinte que 42% seriam de eucaliptal.

Rosário Alves, diretora-executiva da Florestis – Associação Florestal de Portugal também concorda que "as zonas de incêndios têm atacado mais as zonas de pinho".

Houve também aumentos de outras espécies no período referido: o carvalho passou de 66 mil hectares para 82 mil (mais 24%). Já o pinheiro-manso, que ocupava 173 mil hectares em 2005, passou para 193 mil. As alfarrobeiras também cresceram para 16 mil hectares (mais 33%). O aumento é explicado por serem "espécies que, em termos de rendimento por hectare, valem mais", explica Fernandes. Já o carvalho tem territórios em que a "dinâmica natural favorece o carvalho".

O Ministério da Agricultura alerta ainda para a presença de espécies invasoras, apesar de as situações de presença maciça serem raras. "As acácias e háqueas, canas e chorão-das-praias são as espécies mais detetadas".

O INF, que é realizado de um a cada cinco anos, mostra que o país tem tido um aumento tímido da floresta, mas está cada vez mais urbano e menos agrícola. O território ocupado por construções humanas (prédios, armazéns, estradas, etc) passou de 399 mil hectares para 442 mil em dez anos (mais 10%).