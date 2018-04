A Base das Lajes, nos Açores, esteve para ser a localização de um centro de processamento de informação da NSA (Agência Nacional de Segurança). Contudo, a hipótese foi excluída – por essa agência de segurança e pela CIA (Central Intelligence Agency) – por desconfiança da capacidade dos serviços secretos portugueses em lidar com dados confidenciais norte-americanos, revela um trabalho publicado pelo New York Times.

Segundo o jornal Público, a hipótese chegou a ser discutida em Lisboa.

O artigo congressista aborda a carreira política de Devin Nunes, antigo congressista luso-descendente, e chega à actualidade, quando é visto como um dos principais aliados de Trump no Congresso.

Segundo o NYT, Nunes desenvolveu uma "obsessão" pelos Açores, tentando – enquanto membro da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes – que os norte-americanos investissem na Base das Lajes. Ao citar fontes oficiais em Washington, o jornal sublinha as propostas de Devin Nunes relativas à instalação de uma base de drones na ilha Terceira para combater o extremismo islâmico no Norte de África.

Também o objectivo de transformar a Base das Lajes numa base avançada para o Comando Africano do Exército Norte-Americano – actualmente colocado em Estugarda, na Alemanha – e a sugestão de reaproveitar as instalações para um centro de treino para pilotos dos F-16 são outras das histórias reveladas no artigo do NYT.

Apesar de o Pentágono não ter aprovado nenhuma das ideias, o antigo congressista não desistiu. De acordo com o Público, uma proposta para aproveitar as Lajes como um centro de vigilância da Agência Nacional de Segurança chegou a ser discutida com o Palácio das Necessidades. "Foram apresentadas várias opções durante os contactos que mantivemos e essa foi uma delas", disse fonte do anterior Ministério dos Negócios Estrangeiros ao jornal.

O projecto não terá avançado devido a entraves das secretas norte-americanas – por Portugal não integrar a Five Eyes (aliança entre os serviços secretos da Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia e EUA para partilha de informação sensível) e por colocarem em causa a capacidade do país em garantir a integridade de informação classificada pelos norte-americanos.

Já o gabinete de Augusto Santos Silva, actual ministro dos Negócios Estrangeiro, garante que a hipótese não foi discutida desde a tomada de posse deste executivo. "No mandato deste Governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros não discutiu com ninguém qualquer projecto de instalar um centro da NSA nas Lajes", disse ao Público fonte desse Ministério.



Quando a ideia de Nunes foi anunciada já as denúncias de Edward Snowden sobre o programa de vigilância global conduzido pela NSA tinham abalado a confiança da agência de segurança.