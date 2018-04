Os estudantes da Universidade de Évora recusaram hoje, em assembleia magna, a realização de um referendo sobre a realização da garraiada na Queima das Fitas e o espectáculo tauromáquico vai continuar a integrar o programa.

Os estudantes da Universidade de Évora recusaram hoje, em assembleia magna, a realização de um referendo sobre a manutenção da garraiada na Queima das Fitas, pelo que o espetáculo tauromáquico vai continuar a integrar o programa.



"Ficou decidido em assembleia magna que o referendo não irá ser realizado", disse a presidente da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), Ana Rita Silva.



Na assembleia magna, que começou por volta das 22h00 de terça-feira e terminou cerca das 02h00 de hoje, foram registados "124 votos contra o referendo e 117 a favor do mesmo".



"Foram apresentados vários argumentos dos dois lados" e a assembleia magna, realizada no Colégio do Espírito Santo, contou com "casa cheia", ao contrário do que é habitual, segundo a presidente da associação.



A garraiada vai manter-se no programa da Queima das Fitas em Évora, que vai ter lugar este ano de 25 de Maio a 2 de Junho.



A associação académica decidiu incluir a realização do referendo sobre a garraiada na ordem de trabalhos desta assembleia magna para lançar a discussão sobre o assunto, aproveitando o referendo realizado sobre este tema na Universidade de Coimbra, a 13 de Março.



No referendo, os alunos da Universidade de Coimbra decidiram acabar com a garraiada na Queima das Fitas. À pergunta "Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?", 70,7% dos estudantes que participaram no referendo responderam "Não" e 26,7% "Sim".



O Conselho de Veteranos daquela academia decidiu que a garraiada permaneceria na Queima das Fitas, indo assim contra o resultado do referendo, mas a decisão foi considerada nula.



Já esta segunda-feira, o Conselho de Veteranos aprovou, em reunião, a decisão de acabar com a garraiada na Queima das Fitas.



Com Lusa.