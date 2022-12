Esposende. Há 3 anos que havia um alerta de perigo

Presidente, vereadores, serviços de urbanismo e fiscalização. Desde agosto de 2019 que todos sabiam do alerta do coordenador do Gabinete Municipal de Proteção Civil (GMPC) de Esposende, Júlio Melo, dando conta da existência de uma “fissura” num “bloco de dimensões consideráveis” que punha “em risco bens e pessoas no sopé da encosta” em Palmeira de Faro. Acrescentava que a “queda de inertes” reportada por um habitante se devia “à retirada de vegetação” pela empresa que ali construía uma casa e, por isso, os “moradores foram aconselhados a não permanecerem nos logradouros traseiros”.