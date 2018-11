A Protecção Civil anunciou que será feito uma acção de busca e reconhecimento em Borba. Estão previstas "intervenções cinotécnicas", onde se localizará "o trabalhador desaparecido".

A Protecção Civil anunciou que será feito "nos próximos minutos uma acção de busca e reconhecimento" no troço que ruiu em Borba, com o apoio da Marinha Portuguesa, numa intervenção que estará "dependente da linha de água" e das condições metereológicas. Depois da hora de almoço, anunciou um representante da Protecção Civil em conferência de imprensa, estão previstas "intervenções cinotécnicas", onde se localizará "o trabalhador desaparecido".



"Estamos neste momento a desenvolver um conjunto de operações em simultâneo. A operação de drenagem, que é fundamental para depois desencadear várias operações e dará possibilidade à instalação de novas bombas", começa o representante. "Com o apoio da Marinha portuguesa, será feito ainda uma acção de busca e reconhecimento para fazer uma operação com maior pormenor", acrescenta.



A Protecção Civil lembra na conferência de imprensa desta quarta-feira que esta operação é "complexa, morosa e marcada pelas condições de segurança da escarpa, que se pode agravar com a situação metereologica". "Se tivermos sucesso nesta operação [de intervenções cinotécnicas], temos previsto usar o equipamento de desobstrução", disse.



Recorde-se a estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa sofreu um aluimento de terras esta segunda-feira, provocando a morte de pelo menos duas pessoas, que eram operários da empresa que explora a pedreira. O deslizamento de um grande volume de terra na estrada 255, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de uma pedreira ocorreu às 15:45 de segunda-feira.



Entretanto, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam o deslizamento de terras em Borba, que matou pelo menos duas pessoas. Por isso, a Justiça vai apurar responsabilidades.