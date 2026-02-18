Sábado – Pense por si

Portugal

Encontrado carro do casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho

CM 09:49
Viatura foi localizada perto da Quinta do Seminário durante a madrugada desta quarta-feira.

Foi encontrado, durante a madrugada desta quarta-feira, o carro do casal de idosos que desapareceu em Montemor-o-Velho na semana passada. Dentro da viatura estão dois corpos, confirmaram os Bombeiros de Soure ao CM. O veículo foi localizado perto da Quinta do Seminário, em Soure, depois de a água descer 20 centímetros em relação a terça-feira. 

Casal de idosos desaparecido em Soure
Casal de idosos desaparecido em Soure Direitos reservados

Segundo apurou o CM, tudo indica que o carro foi arrastado pela corrente quando a estrada estava completamente alagada. As autoridades estão no local para avaliar os procedimentos para remover a viatura da água. O alerta para o veículo foi dado por um popular.

Venâncio e Fátima, de 68 e 65 anos, residentes em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saíram de casa no dia 10 e não regressaram, o que motivou o alerta de familiares pelas 19h45 de dia 13.

Em atualização

