Encontrado carro do casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho

Viatura foi localizada perto da Quinta do Seminário durante a madrugada desta quarta-feira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Foi encontrado, durante a madrugada desta quarta-feira, o carro do casal de idosos que desapareceu em Montemor-o-Velho na semana passada. Dentro da viatura estão dois corpos, confirmaram os Bombeiros de Soure ao CM. O veículo foi localizado perto da Quinta do Seminário, em Soure, depois de a água descer 20 centímetros em relação a terça-feira.



Casal de idosos desaparecido em Soure Direitos reservados

Segundo apurou o CM, tudo indica que o carro foi arrastado pela corrente quando a estrada estava completamente alagada. As autoridades estão no local para avaliar os procedimentos para remover a viatura da água. O alerta para o veículo foi dado por um popular.

Venâncio e Fátima, de 68 e 65 anos, residentes em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saíram de casa no dia 10 e não regressaram, o que motivou o alerta de familiares pelas 19h45 de dia 13.

Em atualização