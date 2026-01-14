Empresário Jorge Mendes financia construção de abrigo modelar em aldeia de Penela

A primeira pedra do abrigo de Ferraria de São João, no concelho de Penela (distrito de Coimbra), é colocada sábado, num investimento de 300 mil euros, suportado pelo empresário e agente de futebol Jorge Mendes.



Jorge Mendes, empresário de futebol DR

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, este é "um momento muito importante", afirmando que o projeto demorou mais tempo do que o previsto por ser um protótipo de um abrigo comunitário.

"O objetivo era criar uma tipologia de abrigo que depois fosse possível de replicar noutras aldeias e locais. Finalmente, chegámos a uma tipologia que cumpre os objetivos e temos condições para que a obra arranque", disse o autarca à agência Lusa.

A construção do abrigo, que surge no seguimento dos incêndios de 2017 e de um protocolo estabelecido em 2019, é desenvolvido no âmbito do projeto Aldeias Resilientes, impulsionado pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG).

Para Eduardo Santos, é uma obra importante pelas questões da proteção civil, mas também por ser um projeto desejado há muito tempo.

"É uma vontade da população e, naturalmente, aumenta a resiliência no nosso território", acrescentou.

O abrigo da Ferraria de São João é o primeiro construído de raiz em Portugal para a proteção contra fogos florestais.

"É uma estrutura inovadora e que pode responder perante uma situação de catástrofe total em que a aldeia fica completamente rodeada pelo fogo, tal como já aconteceu nos fogos de 2017", salientou Luís Teixeira, presidente da Associação de Moradores da Ferraria de São João.

O abrigo, que ficará localizado no centro da aldeia, será construído em betão e terá um conjunto de estruturas de proteção e isolamento para a temperatura.

"O que se pretende é que seja um exemplo", assinalou.

No interior, vai existir uma loja de aldeia, associada a um café, e estruturas que permitem reuniões e convívio.

"É a rentabilização do investimento sem descaracterizar a função principal para que foi construído, que é de abrigo, mas mantendo o apoio à comunidade", vincou.

Para Luís Teixeira, o importante é colocar a primeira pedra e começar a construção do abrigo o mais rapidamente possível, prevendo que possa ser durante o mês de fevereiro e que esteja construído no período de dois anos.

O equipamento tem como mecenas o empresário e agente de futebol Jorge Mendes, que suportará o custo integral de 300 mil euros, mais IVA, da construção do abrigo e que marcará presença na colocação da primeira pedra.

A Câmara Municipal de Penela, a Associação de Moradores da Ferraria de São João, a AVIPG e a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) são também parceiros do projeto.

A construção e dinamização do abrigo são da responsabilidade da Associação de Moradores da Ferraria de São João.

A Câmara Municipal de Penela vai garantir a fiscalização da obra e apoiar a Associação de Moradores na manutenção e funcionamento do edifício, como os custos com água e energia.