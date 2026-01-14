Sábado – Pense por si

Portugal

Empresário Jorge Mendes financia construção de abrigo modelar em aldeia de Penela

Lusa 15:00
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Investimento de 300 mil euros será suportado pelo agente.

A primeira pedra do abrigo de Ferraria de São João, no concelho de Penela (distrito de Coimbra), é colocada sábado, num investimento de 300 mil euros, suportado pelo empresário e agente de futebol Jorge Mendes.

Jorge Mendes, empresário de futebol
Jorge Mendes, empresário de futebol DR

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, este é "um momento muito importante", afirmando que o projeto demorou mais tempo do que o previsto por ser um protótipo de um abrigo comunitário.

"O objetivo era criar uma tipologia de abrigo que depois fosse possível de replicar noutras aldeias e locais. Finalmente, chegámos a uma tipologia que cumpre os objetivos e temos condições para que a obra arranque", disse o autarca à agência Lusa.

A construção do abrigo, que surge no seguimento dos incêndios de 2017 e de um protocolo estabelecido em 2019, é desenvolvido no âmbito do projeto Aldeias Resilientes, impulsionado pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG).

Para Eduardo Santos, é uma obra importante pelas questões da proteção civil, mas também por ser um projeto desejado há muito tempo.

"É uma vontade da população e, naturalmente, aumenta a resiliência no nosso território", acrescentou.

O abrigo da Ferraria de São João é o primeiro construído de raiz em Portugal para a proteção contra fogos florestais.

"É uma estrutura inovadora e que pode responder perante uma situação de catástrofe total em que a aldeia fica completamente rodeada pelo fogo, tal como já aconteceu nos fogos de 2017", salientou Luís Teixeira, presidente da Associação de Moradores da Ferraria de São João.

O abrigo, que ficará localizado no centro da aldeia, será construído em betão e terá um conjunto de estruturas de proteção e isolamento para a temperatura.

"O que se pretende é que seja um exemplo", assinalou.

No interior, vai existir uma loja de aldeia, associada a um café, e estruturas que permitem reuniões e convívio.

"É a rentabilização do investimento sem descaracterizar a função principal para que foi construído, que é de abrigo, mas mantendo o apoio à comunidade", vincou.

Para Luís Teixeira, o importante é colocar a primeira pedra e começar a construção do abrigo o mais rapidamente possível, prevendo que possa ser durante o mês de fevereiro e que esteja construído no período de dois anos.

O equipamento tem como mecenas o empresário e agente de futebol Jorge Mendes, que suportará o custo integral de 300 mil euros, mais IVA, da construção do abrigo e que marcará presença na colocação da primeira pedra.

A Câmara Municipal de Penela, a Associação de Moradores da Ferraria de São João, a AVIPG e a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) são também parceiros do projeto.

A construção e dinamização do abrigo são da responsabilidade da Associação de Moradores da Ferraria de São João.

A Câmara Municipal de Penela vai garantir a fiscalização da obra e apoiar a Associação de Moradores na manutenção e funcionamento do edifício, como os custos com água e energia.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Abrigo Projeto Construção civil Incêndios Penela Ferraria de São João Eduardo Santos Jorge Mendes Luís Teixeira
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Empresário Jorge Mendes financia construção de abrigo modelar em aldeia de Penela