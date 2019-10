autorizou a concessão de exploração de lítio em Sepeda, no concelho de Montalegre, a uma empresa com um capital social de 50 mil euros.

Rui Rio ataca "promoção" de João Galamba no Governo Rui Rio, o líder do PSD, criticou esta quarta-feira a "promoção" de João Galamba, secretário de Estado da Energia, que sobe no Governo juntamente com o ministro que o tutela, Siza Vieira.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Ricardo Pinheiro é um dos sócios da Lusorecursos Portugal Lithium, a empresa que assinou em março um contrato de concessão para exploração de lítio com um retorno potencial de 380 milhões de euros em 20 anos. Mas o mesmo Ricardo Pinheiro consta também da lista dos devedores ao fisco, atualizada no dia 27 de outubro, colocado na categoria entre os 50.001 e os 100.000 euros.Questionado pelaatravés da sua assessoria de comunicação, o empresário reconhece que a dívida existe. Os valores são referentes a dois processos em curso no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, da empresa Ambieco, de que Ricardo Pinheiro é dono e gerente.Esta manhã, Rui Rio atacou a promoção de João Galamba (na imagem), novo Secretário de Estado da Energia, que