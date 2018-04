Vídeos das zonas altas cobertas de granizo publicados nas redes sociais.

A Primavera já chegou quase há um mês, mas o bom tempo tarda em impor-se. Na Madeira, o granizo continua a cair nas zonas mais altas, deixando as serras pintadas de branco.



Algumas imagens têm sido partilhadas nas redes sociais. "Continua o granizo", lê-se numa das várias publicações de Marco Santos Photograpfy no Facebook.



Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros e a ocorrência de trovoada, em especial nas zonas norte e terras altas.



Já em Portugal Continental, o sol de Primavera foi de pouca dura. A chuva regressa esta sexta-feira e permanece pelo menos até ao início da próxima semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é prevista ainda uma descida da temperatura máxima entre 4 a 6 graus Celsius.