Em Fátima, Deus já aceita Multibanco

Uma fotografia tirada no Santuário de Fátima tem chamado a atenção dos usuários do fórum Reddit: ao lado de uma caixa de donativos comum, surge outra, também de ofertas, mas com um terminal de multibanco que permite definir o valor do donativo a realizar, e aceita até pagamentos com a tecnologia contactless.



À SÁBADO, o Santuário afirma que foi "contactado por uma empresa com experiência neste tipo de serviço" e decidiu "implementar de forma experimental este sistema de terminal de multibanco onde o peregrino pode escolher o valor exato do donativo que quer fazer" - à semelhança, vinca, do que "já se faz em muitos lugares da Igreja em todo o mundo".



Instalados desde janeiro deste ano, Fátima afirma ainda que os terminais permanecerão no Santuário provisoriamente "até ao fim do primeiro semestre" de 2022, "altura em que o Santuário avaliará se esta é uma solução técnica que serve o interesse dos peregrinos de Fátima".