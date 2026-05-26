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Portugal

Duas mulheres atropeladas em assadeira na Praça de Londres, em Lisboa

CM 26 de maio de 2026 às 16:55
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O condutor está em fuga.

Duas mulheres foram atropeladas por uma mota, na tarde desta terça-feira, numa passadeira na Praça de Londres, em Lisboa. As vítimas foram transportadas para o hospital São José também em Lisboa, mas ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos.

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No local estiveram pelo menos duas ambulâncias dos Bombeiros Lisbonenses e uma dos Bombeiros de Sacavém a prestar auxílio. A PSP continua no local a fazer as diligências necessárias.

O condutor já está com a PSP e a cooperar com as autoridades.

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