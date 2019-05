De uma amostra de 213 organismos e entidades do Estado, apenas um terço (33%) publicaram o seu plano de atividades para este ano e o relatório de atividades do ano passado, revela o Jornal de Negócios. Estes valores confirmam que grande maioria dos organismos continua a violar as regras de transparência, ignorando os prazos legais.

