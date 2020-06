A grande maioria dos alunos vai ser avaliado, no terceiro período do ano letivo, pelos trabalhos de casa enviados aos professores. Segundo um inquérito promovido pelo centro da Universidade Nova de Lisboa - Nova Economics of Education Knowledge Center, citado pelo Jornal de Notícias , apenas 33,7% dos estudantes terão feito testes.A orientação do Ministério da Educação apontava para escolas cumprirem os programas mesmo que durante o ensino à distância , devido ao confinamento provocado pela pandemia de covid-19, mas cerca de um quarto dos professores terá feito apenas revisões durante o terceiro período.