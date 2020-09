Pelo menos dois procuradores do Tribunal da Amadora estão infetados com Covid-19, de acordo com um despacho enviado esta quarta-feira de manhã.





Devido a esta situação, vão agora ser adotadas medidas específicas, tendo sido suspensas várias diligências. De acordo com um comunicado interno,





De acordo com um comunicado interno, citado pelo Correio da Manhã, os procuradores estão em funções no juízo local criminal/juízo local cível e no juízo de família e menores.