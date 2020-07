Dois em cada três portugueses acreditam que vem aí mais austeridade

No início de julho, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que a pandemia da Covid-19 "não é um momento para a austeridade". A declaração, logo após a aprovação do Orçamento Suplementar, não é, no entanto, suportada pela opinião dos portugueses.

Uma sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop), da Universidade Católica, para o Público e para a RTP revela que 66% dos portugueses acreditam que a austeridade regressará a Portugal nos próximos anos, com apenas 24% a apontar que não haverá um engrossar das medidas financeiras e económicas nos próximos dois anos.

No mesmo inquérito, 55% das pessoas com emprego indicaram não ser provável que perdessem o mesmo nos próximos seis meses e dois em cada três portugueses (67%) indicaram não notar diferença nos rendimentos do agregado familiar quando comparando com o que ganhava antes da pandemia.

Relativamente a férias fora de casa durante o ano de 2020, 60% indicaram que tal não iria acontecer este ano, mesmo que não haja restrições do Governo quanto a viagens.