Dois alunos de 13 anos que frequentam o 8.º ano da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Alvalade, terão sido agredidos na manhã desta segunda-feira por um professor. O incidente terá ocorrido durante a aula da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).De acordo com informações que o Correio da Manhã apurou junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o incidente ocorreu por volta das 11h30. O professor em causa, os alegados alunos agredidos e outros alunos da turma foram levados pela PSP para a esquarda, onde estão a prestar depoimento para as autoridades apurarem o que aconteceu.A agressões terão acontecido depois do professor ter alertado a turma para o facto de não poderem usar o telemóvel na sala de aula.Os alunos foram transportados para o Hospital da Estefânia, em Lisboa, onde estão a ser assistidos.Em atualização