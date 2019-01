Joaquim Risso, de 83 anos, disparou sobre a mulher e a cunhada após uma discórdia sobre uma matança de um porco que iria ocorrer este sábado. Depois, deu um tiro na cabeça e acabou por falecer no hospital.

Uma discussão entre um casal e a cunhada da mulher sobre uma matança do porco que iria ocorrer este sábado levou a um duplo homicídio no Alandroal, distrito de Évora. Joaquim Risso, de 83 anos, disparou sobre a mulher e a cunhada e deu um tiro na cabeça.



O idoso ligou para a GNR a pedir ajuda. Ainda foi transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde não resistiu aos ferimentos.



Saiba tudo no Correio da Manhã.