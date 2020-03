O Tribunal de Contas divulgou um relatório, no qual

sustentou que o

(HFAR) estava a ser utilizado abaixo das suas capacidades, sobretudo na prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS, recomendando a revisão do modelo de gestão.

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, demitiu, esta sexta-feira, o director do Hospital das Forças Armadas, o brigadeiro general Eduardo Fazenda Branco.A exoneração, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, veio na sequência de um relatório do Tribunal de Contas, que pontou várias falhas à gestão de Fazenda Branco. O novo director será Rui Sousa, coronel médico, que foi director do pólo do Porto do Hospital das Forças Armadas e com larga experiência em administração hospitalar.No início do mês,Hospital das Forças Armadas

O relatório apontou ainda falhas no sistema de controlo interno e irregularidades nos processos de aquisição de serviços, que denotam "falhas no planeamento atempado das necessidades", indiciando a "prática de infrações financeiras" por não serem cumpridas normas relativas à formação dos contratos públicos, ao controlo orçamental da despesa, e à sujeição de contratos ao controlo prévio do Tribunal de Contas.

Segundo o relatório, verificava-se uma "reduzida utilização da capacidade instalada no HFAR, para complementarmente ao cumprimento da sua missão no sistema de saúde militar, prestar cuidados de saúde a outros utentes através de acordos e da cooperação e articulação com o Serviço Nacional de Saúde".

O TdC recomendou ao ministro da Defesa que conclua a reforma do Sistema de Saúde Militar, revendo o modelo de governação do HFAR, para que a unidade tenha autonomia administrativa, e que reveja o processo de recrutamento e gestão do pessoal.

A estrutura hospitalar atende os militares, familiares e deficientes militares, que representaram em 2018 mais de 72% da faturação. Os militares da GNR e os agentes da PSP e familiares representam entre 38% em 2015 e 25% em 2017 e 2018, regista o TdC.

Neste capítulo do parecer, o ministro da Defesa respondeu que está em preparação um diploma para um novo modelo de gestão do HFAR, que prevê que "todos os membros da direção devem possuir obrigatoriamente formação em administração hospitalar ou gestão de serviços de saúde".