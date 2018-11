Suspeitas de utilização indevida de verbas do Estado deram origem à abertura de uma investigação.

O Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, está a investigar o chefe de gabinete do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.





Paulo Lourenço é um dos, pelo menos, três diplomatas que estão no centro de um inquérito, de acordo com o Correio da Manhã.